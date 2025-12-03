Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Танців з зірками". Партнерами учасників спецвипуску стали Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко і Павло Сімакін.

Читайте також "Танці з зірками" повертаються: всі учасники та де дивитись передноворічний спецвипуск

Євген Кот – хореограф і режисер-постановник, який вже брав участь у "Танцях з зірками". У 4 сезоні він виходив на паркет разом зі співачкою Надею Дорофєєвою, а у 5 танцював з Мішель Андраде.

Кот та акторка Ксенія Мішина стали переможцями 6 сезону проєкту. Євген є автором всеукраїнського шоу "Танцюй зі мною, Україно", а також був суддею великих талант-шоу.

Євген Кот / Фото з інстаграму "Танців з зірками"

Юлія Сахневич – чемпіонка Європи та світу з латиноамериканських танців. Вона тричі виходила на паркет "Танців з зірками". У 5 сезоні танцювала з актором Павло Вишняковим, у 6 – з телеведучим та військовим Даніелем Салемом, а у 7 – зі співаком Позитивом, за якого згодом вийшла заміж і від якого народила доньку Марію.

Юлія Сахневич / Фото з інстаграму "Танців з зірками"

Олександр Прохоров – співзасновник благодійних майстер-класів "Танець сили", артист концертних і шоупрограм. У 5 сезоні проєкту був партнером спортсменки Аніти Луценко. Він та художня гімнастка Ганна Різатдінова стали срібними призерами "Танців з зірками 6".

Олександр Прохоров / Фото з інстаграму "Танців з зірками"

Анна Манжула – танцівниця в театрах Іспанії та Португалії, також вона виступає в цирку Франції. Їздила в гастролі Україною разом із шоу Євгена Кота "Танцюй зі мною, Україно".

Анна Манжула / Фото з інстаграму "Танців з зірками"

Антон Нестерко – п'ятикратний чемпіон України, переможець відкритого чемпіонату Італії, Німеччини та Великої Британії. Брав участь у 8 сезоні "Танців з зірками" зі співачкою Джамалою.

Антон Нестерко / Фото з інстаграму "Танців з зірками"

Павло Сімакін – учасник телевізійних шоу та проєктів. Він працював із Наталією Могилевською, Артемом Пивоваровим, Alekseev, Надею Дорофєєвою, Златою Огнєвіч та іншими артистами.

Павло Сімакін / Фото з інстаграму "Танців з зірками"?

Що відомо про передноворічний спецвипуск "Танців з зірками"?