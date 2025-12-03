Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Танцев со звездами". Партнерами участников спецвыпуска стали Евгений Кот, Юлия Сахневич, Александр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко и Павел Симакин.
Читайте также "Танцы со звездами" возвращаются: все участники и где смотреть предновогодний спецвыпуск
Евгений Кот – хореограф и режиссер-постановщик, который уже участвовал в "Танцах со звездами". В 4 сезоне он выходил на паркет вместе с певицей Надей Дорофеевой, а в 5 сезоне танцевал с Мишель Андраде.
Кот и актриса Ксения Мишина стали победителями 6 сезона проекта. Евгений является автором всеукраинского шоу "Танцуй со мной, Украина", а также был судьей больших талант-шоу.
Евгений Кот / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"
Юлия Сахневич – чемпионка Европы и мира по латиноамериканским танцам. Она трижды выходила на паркет "Танцев со звездами". В 5 сезоне танцевала с актером Павел Вишняковым, в 6 – с телеведущим и военным Даниэлем Салемом, а в 7 – с певцом Позитивом, за которого впоследствии вышла замуж и от которого родила дочь Марию.
Юлия Сахневич / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"
Александр Прохоров – соучредитель благотворительных мастер-классов "Танец силы", артист концертных и шоу-программ. В 5 сезоне проекта был партнером спортсменки Аниты Луценко. Он и художественная гимнастка Анна Ризатдинова стали серебряными призерами "Танцев со звездами 6".
Александр Прохоров / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"
Анна Манжула – танцовщица в театрах Испании и Португалии, также она выступает в цирке Франции. Ездила в гастроли по Украине вместе с шоу Евгения Кота "Танцуй со мной, Украина".
Анна Манжула / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"
Антон Нестерко – пятикратный чемпион Украины, победитель открытого чемпионата Италии, Германии и Великобритании. Участвовал в 8 сезоне "Танцев со звездами" с певицей Джамалой.
Антон Нестерко / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"
Павел Симакин – участник телевизионных шоу и проектов. Он работал с Натальей Могилевской, Артемом Пивоваровым, Alekseev, Надей Дорофеевой, Златой Огневич и другими артистами.
Павел Симакин / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"?
Что известно о предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами"?
Напомним, что "Танцы со звездами" возвращаются после четырехлетней паузы с благотворительным предновогодним спецвыпуском. Команда проекта и Superhumans Center собирают средства на прицельную эвакуацию.
На паркет выйдут ветеранка Руслана Данилкина, стендап-комик Василий Байдак, ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс, фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, ведущая ТСН Наталья Островская, герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин, ведущая программы "Ближе к звездам" Натали Солоник, певица KOLA, актер Павел Текучев.
В судейских креслах будут сидеть певица Наталья Могилевская, танцор, хореограф и военный Дмитрий Дикусар, мультиартист MONATIK и артистка балета Екатерина Кухар.
Предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами" пройдет под слоганом "Движение к жизни". Премьера состоится 28 декабря в 20:00 на телеканале "1+1".