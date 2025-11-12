Про пошкодження компанії SAT через обстріл Харкова
Внаслідок ракетного удару по Харкову 12 листопада було пошкоджено склад ТОВ "Транспортна компанія SAT", повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення компанії.
Компанія є потерпілою стороною, зараз проводиться оцінка збитків. Тому 12 листопада роботу відділення у Харкові призупинили.
Про відновлення роботи відділення повідомимо додатково, зараз проводиться активна робота над цим,
– заявили у SAT.
Який ще бізнес постраждав від атак Росії останнім часом?
Українські підприємства систематично страждають від обстрілів, повідомляє 24 Канал. До прикладу:
- Компанія Ferrexpo зупинила виробництво та експорт через порушення постачання електроенергії внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів на Полтавщині 8 листопада. Мова йде про Єристівський та Полтавський гірничо-збагачувальні комбінати.
- 28 жовтня на Харківщині унаслідок атаки постраждало підприємство харчової промисловості з виготовлення макаронів "Стрілець". На підприємстві виготовляли продукцію під торговою маркою "Зодіак".
- Цього ж дня російська ракетна атака знищила склад українського виробника соусів "Вогняр" у Києві, завдавши збитків на 200 000 доларів. Попри втрати, підприємство продовжує роботу.
- 26 жовтня російський обстріл знищив склад компанії "Оптіма-Фарм", завдавши збитків понад 100 мільйонів доларів та пошкодив виробничі потужності компанії Idealist Coffee – найбільшого виробника дріп-кави в Україні.
- 23 жовтня російська атака пошкодила книгарню "Плекай", шоурум Etnodim та Київську велику хоральну синагогу у Подільському районі Києва.
Що відомо про обстріли Харкова?
- 12 листопада російські сили тричі атакували центральний район Харкова, завдавши ударів по Холодногірському району. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне підприємство та приватні будинки, постраждали щонайменше п'ятеро осіб, з яких чотирьох госпіталізували, двох врятували з заблокованих квартир.
- Перед цим Росія потужно вдарила по критичній інфраструктурі Харківщини, що спричинило відключення електроенергії; розгорнуто понад сто "Пунктів Незламності". Тоді рух поїздів у Харківському метрополітені зупинився через критичну нестачу напруги, а уранці 10 листопада роботу метро відновили.