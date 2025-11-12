Про це пише 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Що відомо про вибухи в Харкові?

Міський голова розповів про ворожу атаку на Харків уранці 12 листопада. У місті пролунала серія вибухів.

Зафіксовано влучання ворожого бойового дрона у Холодногірському районі,

– повідомив мер.

Невдовзі він зауважив, що ворог ударив по Холодногірському району тричі. Це центральна частина міста.

