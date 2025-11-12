Про це пише 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
Дивіться також Обстріл Одеси дронами, вибухи у Росії: хронологія 1358 дня війни
Що відомо про вибухи в Харкові?
Міський голова розповів про ворожу атаку на Харків уранці 12 листопада. У місті пролунала серія вибухів.
Зафіксовано влучання ворожого бойового дрона у Холодногірському районі,
– повідомив мер.
Невдовзі він зауважив, що ворог ударив по Холодногірському району тричі. Це центральна частина міста.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.