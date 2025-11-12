Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів атакували Україну?

У ніч на 12 листопада (з 19:00 11 листопада) росіяни атакували 121 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (Росія), а також Чауда й Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Близько 70 із них становили дрони Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Сході, Півдні та у Центрі країни,

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

На 19 локаціях зафіксували влучання 31 ударного БпЛА, також на одній локації сталося падіння уламків збитого дрона.

Які наслідки ворожої атаки?