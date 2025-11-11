Високоякісні супутникові знімки цієї пускової ділянки опублікували OSINT-спільноти "Стратегічна авіація рф" та "СЗ | Розвідка України", передає 24 Канал.
Який на вигляд найбільший майданчик для запуску дронів у Росії?
За даними аналітиків, у Цимбуловій розташовані щонайменше 93 гаражі та 15 ангарів для зберігання дронів. У деяких з них безпілотники вже були помічені.
За один день на цьому майданчику може перебувати до 500 дронів, з них щонайменше 175 зберігаються в гаражах. На полігоні є 8 стаціонарних пускових установок і 20 гаражів поруч із ними.
За оцінками спільнот, це найбільший пусковий майданчик: його площа понад 5 кілометрів квадратних, а довжина пускової дороги – понад 2,5 кілометра.
Який на вигляд пусковий майданчик у Цимбуловій / Фото з соцмережі
Що відомо про удар по базі зберігання і запуску "Шахедів" у Донецьку?
- Окупанти розмістили базу зберігання "Шахедів" просто на території Донецького міжнародного аеропорту.
- Українські захисники "висадили" її у повітря 6 листопада. Підготовка до операції тривала кілька місяців.
- Ексофіцер Повітряних сил вважає, що ракети Storm Shadow, "Нептуни" або "Рута" були використані для ударів по точкових об'єктах.
- Знищення бази призвело до втрати росіянами близько 1000 готових дронів "Шахедів" і 1500 бойових частин. Це тимчасово зменшить можливості ворога атакувати.