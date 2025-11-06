Є перелік ракет, які могли бути використані. Це 24 Каналу зауважив колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

Які ракети могли бути застосовані?

Анатолій Храпчинський зазначив, що Росія намагається облаштовувати якомога ближче пункти запуску "Шахедів" для того, щоб суттєво навантажити українську протиповітряну оборону. Це може бути не лише у Донецьку.

За останній час стало набагато більше ударів класу middle strike. Мовиться про удари в 300-кілометровій зоні. Це може активно вибивати російську логістику і ламати деякі склади, які ворог безпечно використовував на цій відстані.

Повернення або надання нам можливості використовувати Storm Shadow, збільшення деяких наших власних спроможностей, спроба переорієнтувати навіть наші Deep Strike на коротшу дистанцію для того, щоб завдавати ударів – це позитивний момент. Тому що такі удари повинні відбуватися щодня,

– підкреслив ексофіцер Повітряних сил.

Окупанти накопичили велику кількість озброєння. Тому такі удари дуже потрібні. Для таких ударів Україна має засоби. Проте потрібно суттєво масштабувати спроможності.

Ракети Storm Shadow можуть працювати по точкових об'єктах з укріпленими районами. Наприклад, підземні склади. Однак навряд чи в Донецьку усе було облаштовано підземними складами.

Є перелік ракет, наші "Нептуни", "Рута", які могли б бути використані. Я думаю, що треба дочекатися офіційних пояснень. З огляду на ударну хвилю, достатньо велика кількість корисного навантаження була застосована для першого підриву,

– додав заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Що відомо про удар?