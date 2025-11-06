Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. Зазначимо, що у мережі вже поширюють відповідні кадри.

Що відомо про вибухи у Донецьку?

У мережі повідомляють про сильні вибухи у Донецьку, які вдалося почути після ймовірних влучань. Місцеві телеграм-канали інформують про нібито ракетний удар. Оприлюднили кадри, на яких чути детонацію.

В окупованому Донецьку гучно: дивіться відео

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, коментуючи вищезгадану інформацію, написав, що у Донецьку уражено склад БпЛА в аеропорту. За його словами, "полювання" за ним тривала давно.

У Донецьку чути звуки детонації: дивіться відео

Наразі місцева окупаційна влада не коментувала ситуацію та не оприлюднювала "офіційної" інформації з цього приводу. Повідомлень про наявність або ж відсутність постраждалих внаслідок цього також немає.

Момент вибухів в окупованому Донецьку: дивіться відео

Які деталі відомі про попередні подібні випадки?