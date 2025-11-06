Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы. Отметим, что в сети уже распространяют соответствующие кадры.

Что известно о взрывах в Донецке?

В сети сообщают о сильных взрывах в Донецке, которые удалось услышать после вероятных попаданий. Местные телеграмм-каналы информируют о якобы ракетном ударе. Обнародовали кадры, на которых слышна детонация.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, комментируя вышеупомянутую информацию, написал, что в Донецке поражен склад БпЛА в аэропорту. По его словам, "охота" за ним продолжалась давно.

Сейчас местная оккупационная власть не комментировала ситуацию и не обнародовала "официальной" информации по этому поводу. Сообщений о наличии или отсутствии пострадавших в результате этого также нет.

Какие детали известны о предыдущих подобных случаях?