Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.
Взрывы в России: что говорят очевидцы?
Звуки взрывов прозвучали в городе Орел, местные рассказали о вспышках в небе. Свидетели слышали по меньшей мере 3 взрыва, из-за них задрожали стены в домах.
Громкие взрывы в России: смотрите видео свидетелей
Губернатор Орловской области заявил, что системы ПВО уничтожили беспилотники над городом.
При падении отдельных их элементов повреждены несколько частных домов и хозяйственная постройка. На данный момент информации о пострадавших нет,
– говорит он.
Вспышка в небе во время атаки на Россию: смотрите видео очевидцев
Также о взрывах рассказали жители Владимира. Предположительно, дроны атаковали местную подстанцию на 720 киловольт, на ее территории заметили столб дыма.
Какие объекты России атаковали в последнее время?
Напомним, что в ночь на 4 ноября в городе Стерлитамак прогремела серия взрывов. Генштаб ВСУ подтвердил атаку на завод, изготавливающий компоненты для авиационного керосина, а также зафиксировал удары по нефтеперерабатывающему заводу в Нижегородской области.
Упомянутый нефтехимический завод специализируется на производстве каучуков, ионола и авиационного бензина. Является частью у российского химического холдинга "Росхим".
Кроме того, украинские дроны-камикадзе атаковали НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Удар нанесли также ночью 4 ноября.