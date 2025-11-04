Этот завод расположен в городе Кстово в Нижегородской области России. Об этом 24 Каналу сообщили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Какие последствия атаки на Россию?
Как сообщают источники в Главном управлении разведки, атака состоялась в ночь на 4 ноября. Во время операции было задействовано более пяти десятков дронов украинского производства, в частности "Бобер" и FP-1.
Последствия атаки на российский НПЗ: видео очевидцев
Беспилотники налетели на НПЗ во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предыдущих атак. Информация о поражении объекта сообщалась также в ряде российских пабликов.
На видео, опубликованных российскими пользователями, видно яркое зарево, также зафиксированы взрывы с последующим пожаром на объекте.
Последствия атаки на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез": видео Exilenova+
Стоит заметить, что "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из ведущих НПЗ России. Он обеспечивает в частности Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Номинальная мощность по первичной переработке нефти составляет примерно 17 миллионов тонн в год.
Предприятие выпускает более 50 наименований продукции: автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитум, парафины и тому подобное. Продукция НПЗ активно используется российскими оккупационными войсками и вражеским военно-промышленным комплексом.
Дроновые атаки на Россию: коротко о главном
В ночь на 1 ноября Силы обороны Украины атаковали инфраструктуру Туапсинского НПЗ в России. Впоследствии спутниковый снимок зафиксировал разлив нефти в Черном море, простирающийся на около 3,6 километра.
Тогда как 2 ноября более 160 дронов атаковали объекты в России. В результате пострадала энергетическая инфраструктура, морской порт и нефтяной терминал.
В общем украинские дроны нанесли удары по 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводах, что повлекло дефицит бензина и сокращение экспорта топлива.