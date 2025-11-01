Какие последствия для России повлекли удары Украины?

Дроновые атаки начали наносить вред России, вызывая дефицит бензина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

Смотрите также Исключений не будет: Трамп отказал Орбану в ослаблении санкций для закупки российской нефти

Западные аналитики говорят, что атаки на энергетическую инфраструктуру до сих пор имели серьезное, но не разрушительное, влияние.

Согласно недавнему обзору, проведенному американским аналитическим центром Carnegie Endowment, украинские дроны неоднократно поражали 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, что составляет около 38% номинальной мощности нефтепереработки страны.

Но оно утверждает, что фактическое влияние было значительно меньше: большинство заводов возобновили работу в течение нескольких недель, из-за чего это незначительно "отразилось" на России благодаря существующим излишкам топлива.

Вместе с тем Президент Владимир Зеленский заявил, что улучшенная обороноспособность Украины в сфере дальнобойных ударов наносит реальный ущерб, заставляя Кремль импортировать топливо и ограничивать экспорт.

Мы считаем, что они потеряли до 20% своих поставок бензина – непосредственно в результате наших ударов,

– сказал он журналистам.

Международное энергетическое агентство, базирующееся в Париже, утверждает, что неоднократные удары дронов сократили мощности России по нефтепереработке примерно на 500 000 баррелей в день. Это вызвало внутренний дефицит бензина и ограничило экспорт дизельного топлива и авиационного топлива, даже несмотря на то, что общая мировая добыча нефти остается стабильной.

Напомним, что уровень экспорта российского переработанного топлива "пошел вниз", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Общий объем поставок российских нефтепродуктов морем с 1 по 26 октября достиг лишь 1,89 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель самый низкий, начиная с 2022 года. В первую очередь на эту ситуацию повлияли следующие факторы:

слабые отгрузки нефти и мазута после атак украинских беспилотников на российские НПЗ, особенно ощутимым стало сокращение после поражения терминала в Усть-Луге;

плохие погодные условия.

Какие убытки для российской нефти из-за беспилотных атак и санкций?