Данные разведки о влиянии санкций США на Россию

Украинская разведка фиксирует существенные убытки России от уже примененных ограничений в отношении нефтяных компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

По словам Президента, если в этом направлении продолжить давить на Москву, то потери от санкций составят не менее 50 миллиардов долларов в год. Однако для более мощного удара необходимы следующие шаги:

Налажен регулярный обмен данными с ключевыми государствами относительно российских лиц и схем, которые заслуживают применения санкций;

Должны быть также полностью реализованы меры в отношении российского танкерного флота;

Китай должен присоединиться к усилиям ради остановки военной машины Путина.

Какие еще удары от санкций понесет Россия?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что "Лукойл" начал активно продавать свои международные активы, передает 24 Канал.

Продолжается активная продажа на Балканах, в Румынии, Болгарии. Там достаточно большая инфраструктура. Говорится о заправках, наливных терминалах, хранилищах нефтепродуктов.

Совместно "Лукойл" и "Роснефть" – это 55% добычи и продажи нефти. Вместе с третьей, четвертой компаниями, в отношении которых санкции уже есть давно, это 80 – 85%. Это очень много. Трамп действительно ввел очень действенные и жесткие санкции,

– объяснил экономист.

Санкции введены не только против крупных материнских компаний, но и дочерних, которых существует 35. "Лукойл" начал очень активно избавляться от этих компаний. Это признак того, что это мощное давление.

Кроме того, есть два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые формально входили в структуру "Роснефти", но с 2022 года они полностью в управлении немцев. Есть четкое подтверждение Госдепа, что на них эти санкции не распространяются.

Еще один момент, который демонстрирует, что это действительно действенные вещи – ситуация с нефтью марки Brent. Это индикативная нефть, которая показывает, что происходит на рынке нефти в целом. До объявления санкционных ограничений нефть марки Brent стоила 60 долларов за баррель. Сегодня – 64 доллара. То есть мировой рынок на 4 – 4,5 доллара поднял цену на нефть.

