Поэтому Дональд Трамп действительно ввел очень эффективные санкции против России. Это в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Почему эти санкции эффективные?

Олег Пендзин отметил, что "Лукойл" начал активно продавать свои международные активы. Продолжается активная продажа на Балканах, в Румынии, Болгарии. Там достаточно большая инфраструктура. Говорится о заправках, наливных терминалах, хранилищах нефтепродуктов.

Экс-лидер США Джо Байден ввел санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза". Тогда он не рискнул вводить против первой и второй нефтяной компаний России.

Совместно "Лукойл" и "Роснефть" – это 55% добычи и продажи нефти. Вместе с третьей, четвертой компаниями, относительно которых санкции уже есть давно, это 80 – 85%. Это очень много. Трамп действительно ввел очень действенные и жесткие санкции,

– объяснил экономист.

Санкции введены не только против крупных материнских компаний, но дочерних, которых есть 35. "Лукойл" начал очень активно избавляться от этих компаний. Это признак того, что это мощное давление.

Кроме того, есть два крупных нефтеперерабатывающих завода, которые формально входили в структуру "Роснефти", но с 2022 года полностью в управлении немцев. Есть четкое подтверждение Госдепа, что на них эти санкции не распространяются.

Еще один момент, который демонстрирует, что это действительно действенные вещи – ситуация с нефтью марки Brent. Это индикативная нефть, которая показывает, что происходит на рынке нефти в целом. До объявления санкционных ограничений нефть марки Brent стоила 60 долларов за баррель. Сегодня – 64 доллара. То есть мировой рынок на 4 – 4,5 доллара поднял цену на нефть.

Потому что те, кто раньше покупали у россиян, сейчас начали активно искать нефть в других местах. Когда увеличивается спрос на мировом рынке на определенные сегменты нефти, то цены автоматически идут в рост. В то же время Urals сегодня упала в цене,

– добавил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Какие последствия санкций против "Роснефти" и "Лукойла"?