Что известно о продаже активов "Лукойла"?

27 октября "Лукойл" заявила о намерении продать свои активы за рубежом, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Лукойла".

"Лукойл" информирует, что в связи с введением ряда ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий некоторыми государствами, компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начат прием предложений от потенциальных покупателей,

– говорится в сообщении.

Продажа активов осуществляется в рамках лицензии Управления контроля за иностранными активами Минфина США на завершение операций.

При необходимости компания планирует обратиться за продлением лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих международных активов, говорится в сообщении.

Какие санкции ввели против "Лукойла" и "Роснефти"?

США 22 октября объявили новые санкции против России, направленные против нефтяного сектора, сообщили в Министерстве финансов, передает 24 Канал.

Они касаются, в частности, компаний "Роснефть" и "Лукойл". Также ограничения применяли в отношении 31 дочернего подразделения этих компаний.

Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,

– прокомментировал санкции Трамп.

Министр финансов Скотт Бессент при этом отметил, что США продолжат расширять санкции, если будет необходимо, чтобы заставить Россию прекратить войну.

В результате санкций "Роснефти" и "Лукойлу" фактически запрещается осуществлять взаиморасчеты в долларах США, и это основная проблема.

Основной удар приходится на Индию, потому что с Китаем торговля идет в национальных валютах – юанях и рублях. Зато торговля с Индией идет в основном в долларах США и дирхамах ОАЭ.

Что будет с нефтью в России из-за санкций?