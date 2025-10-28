Что известно о продаже активов "Лукойла"?
27 октября "Лукойл" заявила о намерении продать свои активы за рубежом, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Лукойла".
"Лукойл" информирует, что в связи с введением ряда ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий некоторыми государствами, компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начат прием предложений от потенциальных покупателей,
– говорится в сообщении.
Продажа активов осуществляется в рамках лицензии Управления контроля за иностранными активами Минфина США на завершение операций.
При необходимости компания планирует обратиться за продлением лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих международных активов, говорится в сообщении.
Какие санкции ввели против "Лукойла" и "Роснефти"?
США 22 октября объявили новые санкции против России, направленные против нефтяного сектора, сообщили в Министерстве финансов, передает 24 Канал.
Они касаются, в частности, компаний "Роснефть" и "Лукойл". Также ограничения применяли в отношении 31 дочернего подразделения этих компаний.
Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,
– прокомментировал санкции Трамп.
Министр финансов Скотт Бессент при этом отметил, что США продолжат расширять санкции, если будет необходимо, чтобы заставить Россию прекратить войну.
В результате санкций "Роснефти" и "Лукойлу" фактически запрещается осуществлять взаиморасчеты в долларах США, и это основная проблема.
Основной удар приходится на Индию, потому что с Китаем торговля идет в национальных валютах – юанях и рублях. Зато торговля с Индией идет в основном в долларах США и дирхамах ОАЭ.
Что будет с нефтью в России из-за санкций?
Трамп ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что может сократить экспорт нефти России в Индию и Китай на 70%. Россия может терять около 100 миллиардов долларов в год из-за этих ограничений, а США могут расширять санкции, если это будет необходимо.
Несмотря на санкции ожидается, что российские экспортеры смогут обойти новые ограничения. Индийская компания Reliance Industries может разорвать контракт с "Роснефтью" на 500 000 баррелей в сутки, что усложнит продажу российской нефти.
Греческие танкерные компании, которые перевозят треть российской нефти, начали отказываться от работы из-за санкций администрации Трампа.