О чем хочет договориться Орбан?

Во время встречи в Белом доме на следующей неделе Орбан надеется получить экономическую поддержку от Трампа. Об этом рассказал высокопоставленный венгерский министр, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По словам министра Гергеля Гуляша, Трамп и Орбан подпишут соглашения в сфере энергетики и обороны, а также экономические и финансовые договоренности. Однако детали он не раскрыл.

Наша цель – чтобы президент Трамп освободил Венгрию от любых американских санкций, позволив стране продолжать закупки российской нефти и газа,

– сказал Гуляш.

Как отмечает издание, Орбан давно поддерживает Трампа, однако пока мало что получил из ожидаемого экономического бума после его возвращения к власти.

Вместо массовых инвестиций США в Венгрию, Будапешту приходится противостоять тарифной политике Трампа по экспорту товаров из ЕС.

При этом Орбан сейчас нуждается в максимальной поддержке, чтобы сохранить власть. Ведь последние данные показывают, что экономика Венгрии замедлилась в третьем квартале 2025 года, а партия Орбана отстает в опросах перед выборами в апреле.

Важно! Поэтому на встрече с Трампом в Белом доме для Орбана приоритетом будет избежание дальнейшего экономического удара, вызванного новыми американскими санкциями против российских нефтяных компаний.

Почему Венгрия стремится избежать санкций?

Напомним, что 22 октября Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против крупнейших нефтяных компаний России – "Роснефти" и "Лукойла". Под удар попали также их дочерние подразделения.

Из-за этих санкций Венгрия сталкивается с риском для энергетической безопасности, поскольку зависит от Москвы по большинству импорта нефти и газа.

В отличие от многих соседей по ЕС, Венгрия увеличила закупки российских энергоносителей после полномасштабного вторжения России в Украину.

Вместо диверсификации поставок Будапешт пытался убедить США, что нет другого выбора, кроме как полагаться на российскую нефть.

Однако посол США при НАТО Мэттью Уитакер отклонил аргументы Венгрии. Он посоветовал правительству Орбана работать над планами по отказу от российских энергоресурсов.

