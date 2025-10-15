Почему Венгрия не откажется от российской нефти?
Сийярто заявил, что Венгрия понесет серьезные потери, если откажется от российских энергоносителей. И снова подчеркнул, что Будапешт не примет никакого внешнего давления в вопросах, касающихся энергоснабжения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Глава венгерского МИД рассказал, что Москва, мол, является надежным партнером для Будапешта в поставках нефти и газа. Поэтому его страна и в дальнейшем продолжит полагаться на российские энергоресурсы.
Для нас национальный интерес – превыше всего, когда речь идет об энергетике. Россия никогда нас не подводила. И я спрашиваю: зачем нам разрывать эти отношения?
– отметил Сийярто.
По данным российского издания "Интерфакс", министр иностранных дел Венгрии также озвучил объемы импорта из России:
- В 2025 году Москва уже поставила в Венгрию около 3,6 миллиона тонн нефти;
- Всего в этом году Будапешт планирует экспортировать от 5 до 5,5 миллиона тонн российской нефти (примерно 100 тысяч баррелей в сутки).
При этом Венгрия твердо настроена сохранить этот высокий уровень поставок энергоресурсов из России в 2026 году.
Как обостряется конфликт ЕС и Венгрии?
Венгрия выступает против планов Еврокомиссии полностью прекратить импорт российских энергоносителей до 2027 года, ведь имеет долгосрочные контракты с Москвой.
- В 2021 году Будапешт подписал с Россией 15-летнее соглашение на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год.
- В 2024 году Венгрия увеличила закупки российского газа – до около 7,5 миллиарда кубометров через трубопровод "Турецкий поток".
К тому же большинство сырой нефти Венгрия получает из России через нефтепровод "Дружба".
Брюссель хочет, чтобы мы закрыли один из двух трубопроводов в рамках так называемой диверсификации. Но как можно считать безопасной ситуацию, когда остается только один маршрут вместо двух? Это бессмысленно,
– добавил Сийярто.
Как США и ЕС давят на Венгрию?
В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что будет призывать Венгрию прекратить покупать российскую нефть и даже поговорит об этом с премьер-министром страны Виктором Орбаном, с которым у него дружеские отношения.
Однако разговор не принес желаемого результата. Орбан отверг требование Трампа и заявил, что отказ от российских энергоносителей станет катастрофой для венгерской экономики, поскольку страна не имеет выхода к морю и других выгодных источников для импорта энергоносителей.
Между тем Еврокомиссия сейчас рассматривает возможности для ограничения импорта российской нефти через нефтепровод "Дружба", который обеспечивает Венгрию.