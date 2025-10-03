Какое соглашение заключила Венгрия?

Венгрия подписала контракт на закупку сжиженного природного газа с французской компанией Engie. Он стал крупнейшим в истории для страны. Это уже второе соглашение на импорт газа из западных стран за 2 месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Новый контракт предусматривает, что газовый трейдер Венгрии MVM CEEnergy будет закупать 400 миллионов кубометров газа в год в период с 2028 по 2038 год.

Поскольку годовое потребление газа в стране составляет около 8 миллиардов кубометров, это соглашение позволит покрыть до 5% потребностей Венгрии.

Во время подписания соглашения с французской компанией глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что этот контракт на СПГ станет самым длинным в истории Венгрии. По его словам, он должен быть опорой для энергетической безопасности страны.

Диверсификация для нас не означает замену существующего, хорошо функционирующего снабжения другим,

– при этом подчеркнул Сийярто.

Соглашение дополняет предыдущий контракт, который Будапешт подписал в сентябре с компанией Shell. По нему Венгрия ежегодно будет получать 200 миллионов кубометров газа начиная с января 2026 года. Это составляет примерно 2,5% ее потребления.

Стоит знать! Компания Engie не открыла, из каких стран будет поставлять газ в Венгрию. Обычно импортеры СПГ в Европе получают топливо из разных источников, в частности из США, Африки, Ближнего Востока, и Австралии.

Как США и ЕС давят на Венгрию?

Диверсификация поставок газа в Венгрию происходит на фоне давления США и ЕС, которые призывают Будапешт прекратить импорт энергоносителей из России.

В сентябре американский президент Дональд Трамп заявил, что будет призывать Будапешт отказаться от покупки российской нефти, чтобы сократить энергетические доходы Кремля.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогда заявил, что отказ от энергоносителей России станет катастрофой для экономики страны.

Венгерский премьер, по данным Bloomberg, добавил, что это приведет к немедленному падению ВВП минимум на 4%.

Заметим, что Венгрия вместе со Словакией выступают также категорически против планов Еврокомиссии по постепенному отказу от российского газа и нефти.

Мы не примем никакого давления или принуждения в этой сфере и не будем платить так называемую "военную надбавку",

– подчеркнул Сийярто.

Важно! На сегодня Будапешт имеет контракт с Россией, подписанный в 2021 году и действующий 15 лет. По нему она ежегодно получает 4,5 миллиарда кубометров газа. А в 2024 году импорт российского топлива вырос до 7,5 миллиардов кубометров через трубопровод Турецкий поток.

Почему Венгрия не отказывается от газа России?