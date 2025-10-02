Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Орбан заявил, что для Европы есть другие угрозы, чем Россия.

Смотрите также Венгрия не откажется от российских энергоносителей: Орбан озвучил две причины

Что Орбан говорит об опасности нападения России на Европу?

Премьер-министр Венгрии уверен, что ЕС сильнее России, а потому Путин не будет вести новую войну. По его мнению, от России не стоит ждать угрозы. А настоящую опасность якобы представляют экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности.

У нас более 400 миллионов человек, да? В России – 130 с чем-то. Посмотрите на европейский ВВП – он вот такой, а России – вот такой. Мы тратим, вместе 27 (стран – 24 Канал), больше на военные расходы, чем россияне. Так почему мы боимся? Мы сильнее их,

– сказал Виктор Орбан.

Венгерский лидер также объяснил, почему блокирует вступление Украины в ЕС и НАТО. Орбан считает, что с Киевом нужно иметь стратегическое партнерство по экономике, энергетике и безопасности. В дискуссии с премьером Дании Метте Фредериксен он заявил, что когда Украина вступит в объединения, то война фактически будет вестись на их территории.

Однако Фредериксен зато считает, что вступление Украины в ЕС могло бы наоборот остановить войну, однако именно Венгрия блокирует такой шаг.

Почему Орбан делает дерзкие заявления в отношении Украины?

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала рассказал, что Виктор Орбан манипулирует Дональдом Трампом и другими странами, которые поддерживают Украину. Заявления венгерского лидера основываются только на его интересах. По мнению эксперта, чтобы этому противодействовать, ЕС должен распространить стандарты дипломатии на всех членов.

Что известно о позиции Орбана относительно вступления Украины в ЕС и НАТО?