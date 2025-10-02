Про це пише 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Орбан заявив, що для Європи є інші загрози, ніж Росія.

Дивіться також Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв: Орбан озвучив дві причини

Що Орбан говорить про небезпеку нападу Росії на Європу?

Прем'єр-міністр Угорщини впевнений, що ЄС сильніший за Росію, а тому Путін не буде вести нову війну. На його думку, від Росії не варто чекати загрози. А справжню небезпеку нібито становлять економічна стагнація та втрата конкурентоспроможності.

У нас понад 400 мільйонів людей, так? У Росії – 130 з чимось. Подивіться на європейський ВВП – він ось такий, а Росії – ось такий. Ми витрачаємо, разом 27 (країн – 24 Канал), більше на військові видатки, ніж росіяни. То чому ми боїмося? Ми сильніші за них,

– сказав Віктор Орбан.

Угорський лідер також пояснив, чому блокує вступ України до ЄС і НАТО. Орбан вважає, що з Києвом потрібно мати стратегічне партнерство щодо економіки, енергетики та безпеки. У дискусії з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен він заявив, що коли Україна вступить до об'єднань, то війна фактично вестиметься на їхній території.

Однак Фредеріксен натомість вважає, що вступ України до ЄС міг би навпаки зупинити війну, однак саме Угорщина блокує такий крок.

Чому Орбан робить зухвалі заяви щодо України?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу розповів, що Віктор Орбан маніпулює Дональдом Трампом та іншими країнами, які підтримують Україну. Заяви угорського лідера ґрунтуються лише на його інтересах. На думку експерта, аби цьому протидіяти, ЄС має поширити стандарти дипломатії на всіх членів.

Що відомо про позицію Орбана щодо вступу України до ЄС і НАТО?