Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Орбана в Х (Twitter).

Чому Орбан вважає, що Європа хоче розпочати війну?

За словами угорського прем'єра, європейські лідери на зустрічі в Копенгагені вкотре підтримали надання коштів Києву та євроінтеграцію України. Віктор Орбан зауважив, що в Брюсселі хочуть використати "юридичні хитрощі", аби швидше приєднати Україну до Європейського Союзу.

Всі ці пропозиції чітко показують, що брюссельці хочуть розпочати війну. Я буду твердо стояти на позиції Угорщини, але цей саміт також доводить, що наступні місяці будуть пов'язані зі загрозою війни,

– написав Орбан.

Посадовець побоюється, що війна в Європі точно почнеться через дії керівництва. А тому, на його думку, необхідно, щоб була підтримка політичної спільноти та "кожного угорця, який прагне миру".

Чи можливо не допустити війни Росії з НАТО?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу, що не допустити війни в Європі можливо лише за умови боротьби з агресором зараз. Україна має перемогти Росію, щоб Володимир Путін просто не мав можливості піти на Польщу, Німеччину й далі. За словами експерта, історичні факти вказують, що нейтралітет не дає гарантії на мир.

Що казав Орбан про Україну та її вступ до ЄС?