Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Орбана в Х (Twitter).

Смотрите также Удачно манипулирует Трампом: аналитик разобрал дерзкие заявления Орбана по Украине

Почему Орбан считает, что Европа хочет начать войну?

По словам венгерского премьера, европейские лидеры на встрече в Копенгагене в очередной раз поддержали предоставление средств Киеву и евроинтеграцию Украины. Виктор Орбан отметил, что в Брюсселе хотят использовать "юридические хитрости", чтобы быстрее присоединить Украину к Европейскому Союзу.

Все эти предложения четко показывают, что брюссельцы хотят начать войну. Я буду твердо стоять на позиции Венгрии, но этот саммит также доказывает, что следующие месяцы будут связаны с угрозой войны,

– написал Орбан.

Чиновник опасается, что война в Европе точно начнется из-за действий руководства. А потому, по его мнению, необходимо, чтобы была поддержка политического сообщества и "каждого венгра, который стремится к миру".

Возможно ли не допустить войны России с НАТО?

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала, что не допустить войны в Европе возможно только при условии борьбы с агрессором сейчас. Украина должна победить Россию, чтобы Владимир Путин просто не имел возможности пойти на Польшу, Германию и дальше. По словам эксперта, исторические факты указывают, что нейтралитет не дает гарантии на мир.

Что говорил Орбан об Украине и ее вступлении в ЕС?