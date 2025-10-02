Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Орбана в Х (Twitter).
Почему Орбан считает, что Европа хочет начать войну?
По словам венгерского премьера, европейские лидеры на встрече в Копенгагене в очередной раз поддержали предоставление средств Киеву и евроинтеграцию Украины. Виктор Орбан отметил, что в Брюсселе хотят использовать "юридические хитрости", чтобы быстрее присоединить Украину к Европейскому Союзу.
Все эти предложения четко показывают, что брюссельцы хотят начать войну. Я буду твердо стоять на позиции Венгрии, но этот саммит также доказывает, что следующие месяцы будут связаны с угрозой войны,
– написал Орбан.
Чиновник опасается, что война в Европе точно начнется из-за действий руководства. А потому, по его мнению, необходимо, чтобы была поддержка политического сообщества и "каждого венгра, который стремится к миру".
Возможно ли не допустить войны России с НАТО?
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала, что не допустить войны в Европе возможно только при условии борьбы с агрессором сейчас. Украина должна победить Россию, чтобы Владимир Путин просто не имел возможности пойти на Польшу, Германию и дальше. По словам эксперта, исторические факты указывают, что нейтралитет не дает гарантии на мир.
Что говорил Орбан об Украине и ее вступлении в ЕС?
На саммите НАТО в Гааге 25 июня Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина не должна быть членом НАТО. Он сказал, что будет оставаться непоколебимым относительно членства в Альянсе Украины или России.
Орбан также сделал циничное заявление о том, что Украина "или то, что от нее останется" будет буферной зоной между НАТО и Россией.
Венгерский премьер назвал обещания ЕС относительно членства Украины "безумием". Он добавил, что Брюссель лишь обманывает Киев обещаниями вступления.