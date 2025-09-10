По словам Дуды, Украина якобы пыталась затянуть Польшу в войну. Как заметил в эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, к сожалению, не все политики поняли, что история требует от них более активной роли.

Европа до сих пор не понимает всех рисков

Можно провести параллели между тем, что происходит сейчас в Украине, и Европой в конце 1930-х годов. Тогда нацистская Германия шаг за шагом получала определенные территории, захватывала другие страны. Многие государства занимали нейтральную позицию и волновались только за то, чтобы их не втянули в войну.

Известный Мюнхенский договор 30 сентября 1938 года предусматривал аннексию Германией части Чехии. Его подписали наиболее влиятельные мировые игроки: Франция, Великобритания, Италия и Германия. Они убеждали, что такое решение позволит предотвратить войну.

Тогдашний премьер Британии Чемберлен вернулся в Лондон и сказал, что "привез мир на наши времена". Как показала история, эти "времена" продолжались 11 месяцев. Именно за столько началась Вторая мировая война,

– заметил Иван Ус.

Итак, история четко показывает, что если сейчас не победить Россию в Украине, то следующей будет Польша, Германия. Для того, чтобы не было "следующей страны", – Владимира Путина надо остановить. Другой альтернативы нет.

Обратите внимание! В ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Страна привлекла авиацию НАТО для отражения атаки. Это стало первым случаем, когда самолеты Альянса вступали в бой для защиты союзников.

В конце 2023 года в Германии появлялись исследования, что в случае поражения Украины, война Германии и России – это перспектива 6 – 10 лет. Впоследствии эти цифры скорректировали, а потенциальная пауза между противостояниями сократилась до полугода.

Соответственно, Германия просчитывает ситуацию наперед и понимает, что надо вкладывать ресурсы. Ведь деньги есть, но нет вооружения. Его поставляют из США. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что больше не берет ответственности за безопасность Европы.

Стоит обратить внимание на статистику. За полтора года войны в Израиле эта страна вдвое увеличила производство вооружений. За 3 года полномасштабной войны в Украине Европа увеличила свое производство лишь на 30%,

– добавил Иван Ус.

Европа должна понимать, что альтернатив, кроме самостоятельной защиты, уже не будет. Во времена Второй мировой никто не думал договариваться с Гитлером. Его хотели только победить. Так же надо делать с Путиным.

