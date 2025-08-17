По его мнению, Европа имеет право участвовать в соответствующих обсуждениях, если речь идет и о "европейских делах". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Какое заявление сделал Макрон?

Французский лидер очертил цели стран-членов "коалиции желающих" на предстоящей встрече в Вашингтоне. По его словам, ситуация перед этими переговорами чрезвычайно серьезная, и это так не только для Украины, но и для Европы.

Он отметил, что Европа должна быть за столом переговоров, когда разговор будет касаться непосредственно ее. По его мнению, главной целью встречи является представление единого фронта между Украиной и ее европейскими союзниками.

Макрон предупредил, что слабость, проявленная перед Россией, закладывает почву для новых конфликтов, а также добавил, что формат украинской армии является первым столпом гарантий безопасности страны, и хочет уважения к территориальной целостности Украины.

К слову, в Bild сообщали, что правительства Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона и Кира Стармера планируют координировать свои действия, чтобы решить, кто поедет встречу украинского президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.