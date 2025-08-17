Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Кто из европейских лидеров планирует ехать в Вашингтон 18 августа?

Как стало известно BILD из правительственных источников, правительства канцлера Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона намерены 18 августа скоординировать действия и совместно решить, поедет ли кто-то из них в США на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского. И если да, то кто именно.

В то же время собеседники издания отмечают, что для этого нужно официальное приглашение от США.

По данным BILD, Трамп предложил Зеленскому возможность пригласить европейских политиков в США. Но официального приглашения пока нет, поэтому европейцы настроены избежать чисто показательной встречи.

К слову, издание Politico пишет, что европейские лидеры рассматривают командировку в Вашингтон президента Финляндии Александра Стубба – одного из любимых собеседников Трампа. В Европе считают, что присутствие Стубба рядом с Зеленским поможет избежать конфликтов, а также убедить главу Белого дома вовлечь европейские страны в любые дальнейшие переговоры.