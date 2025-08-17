Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Какие "пряники" для Путина рассматривают у Трампа?

Трамп публично заявлял, что главной темой его встречи с Путиным будет урегулирование войны в Украине. Впрочем, непублично чиновники из окружения Трампа говорят, что Путину, мол, нужно предоставить определенные "пряники", чтобы побудить его к активным шагам в направлении мира в Украине.

Среди вариантов таких преимуществ рассматривают новые деловые соглашения с Россией и потенциальный договор о стратегических вооружениях между странами. Накануне саммита американские и российские чиновники общались по этим двум вопросам.

Один из чиновников США подтвердил готовность обсуждать договор о стратегических вооружениях, но детали такого соглашения вряд ли будут обсуждаться на таком высоком уровне, как Трамп и Путин.

Еще одна преграда в глазах Белого дома – позиция Европы. По словам чиновников Трампа, Европа "не понимает" необходимости привлечь Россию к переговорному процессу.

Европейцы годами не думали о морковке,

– отметил один из чиновников, имея в виду "пряников" для Кремля за готовность прекратить войну в Украине.

Другой чиновник добавил, что нежелание Европы вести любые разговоры с Россией, где речь идет о чем-либо, которые можно воспринимать как вознаграждение для Москвы за его вторжение в Украину, является "по-детски и непрактично".