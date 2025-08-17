Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Які "пряники" для Путіна розглядають у Трампа?

Трамп публічно заявляв, що головною темою його зустрічі з Путіним буде врегулювання війни в Україні. Втім, непублічно чиновники з оточення Трампа кажуть, що Путіну, мовляв, потрібно надати певні "пряники", щоб спонукати його до активних кроків у напрямку миру в Україні.

Серед варіантів таких переваг розглядають нові ділові угоди з Росією та потенційний договір про стратегічні озброєння між країнами. Напередодні саміту американські та російські чиновники спілкувалися щодо цих двох питань.

Один із чиновників США підтвердив готовність обговорювати договір про стратегічні озброєння, але деталі такої угоди навряд чи будуть обговорюватися на такому високому рівні, як Трамп та Путін.

Ще одна перепона в очах Білого дому – позиція Європи. За словами чиновників Трампа, Європа "не розуміє" необхідності залучити Росію до переговорного процесу.

Європейці роками не думали про моркву,

– зазначив один із посадовців, маючи на увазі "пряників" для Кремля за готовність припинити війну в Україні.

Інший чиновник додав, що небажання Європи вести будь-які розмови з Росією, де мова йде про будь-що, які можна сприймати як винагороду для Москви за його вторгнення в Україну, є "по-дитячому та непрактично".