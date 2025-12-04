Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи ООН 3 декабря.

Что известно о резолюции?

Генассамблея ООН 3 декабря приняла резолюцию с требованием к России немедленно вернуть всех украинских детей, которые были незаконно депортированы или принудительно перемещены. В документе отмечают, что возвращение должно быть безопасным и без всяких условий.

В тексте добавляют, что страна-агрессор должна прекратить принудительные перемещения детей, разделение их с семьями или законными опекунами, изменения личного статуса, в частности гражданства, усыновления или размещения в приемных семьях.

За резолюцию проголосовало 91 государство. Против выступили 12 стран, среди которых Россия, Беларусь, Иран, Куба и КНДР. Еще 57 государств воздержались, включая Китай и Индию.

Результаты голосования Генассамблеи ООН / Фото из соцсети X Сергея Кислицы

Во время представления документа заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца отметила, что решение направлено на защиту детей, которые стали самой уязвимой мишенью российской агрессии.

Беца отметила, что оккупационная власть не только насильно вывозит детей, но и лишает их права на родной язык и культуру, навязывает пропаганду и даже привлекает к "детским армиям".

Что известно о незаконной депортации детей?