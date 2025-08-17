На його думку, Європа має право брати участь у відповідних обговореннях, якщо йдеться і про "європейські справи". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Яку заяву зробив Макрон?

Французький лідер окреслив цілі країн-членів "коаліції охочих" на майбутній зустрічі у Вашингтоні. За його словами, ситуація перед цими переговорами надзвичайно серйозна, і це так є не лише для України, а й для Європи.

Він наголосив, що Європа повинна бути за столом переговорів, коли розмова стосуватиметься безпосередньо її. На його думку, головною метою зустрічі є представлення єдиного фронту між Україною та її європейськими союзниками.

Макрон попередив, що слабкість, проявлена перед Росією, закладає ґрунт для нових конфліктів, а також додав, що формат української армії є першим стовпом гарантій безпеки країни, і хоче поваги до територіальної цілісності України.

До слова, у Bild повідомляли, що уряди Фрідріха Мерца, Еммануеля Макрона і Кіра Стармера планують координувати свої дії, щоб вирішити, хто поїде зустріч українського президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.