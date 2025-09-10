За словами Дуди, Україна нібито намагалася затягнути Польщу у війну. Як зауважив в ефірі 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, на жаль, не всі політики зрозуміли, що історія вимагає від них більш активної ролі.

Європа досі не розуміє усіх ризиків

Можна провести паралелі між тим, що відбувається зараз в Україні, та Європою наприкінці 1930-их років. Тоді нацистська Німеччина крок за кроком здобувала певні території, захоплювала інші країни. Чимало держав займали нейтральну позицію та хвилювалися лише за те, щоб їх не втягнули у війну.

Відомий Мюнхенський договір 30 вересня 1938 року передбачав анексію Німеччиною частини Чехії. Його підписали найбільш впливові світові гравці: Франція, Велика Британія, Італія та Німеччина. Вони переконували, що таке рішення дозволить запобігти війні.

Тодішній прем'єр Британії Чемберлен повернувся до Лондона і сказав, що "привіз мир на наші часи". Як показала історія, ці "часи" тривали 11 місяців. Саме за стільки розпочалася Друга світова війна,

– зауважив Іван Ус.

Отже, історія чітко показує, що якщо зараз не перемогти Росію в Україні, то наступною буде Польща, Німеччина. Для того, щоб не було "наступної країни", – Володимира Путіна треба зупинити. Іншої альтернативи немає.

Зверніть увагу! В ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Країна залучила авіацію НАТО для відбиття атаки. Це стало першим випадком, коли літаки Альянсу вступали у бій для захисту союзників.

Наприкінці 2023 року у Німеччині з'являлись дослідження, що у випадку поразки України, війна Німеччини та Росії – це перспектива 6 – 10 років. Згодом ці цифри скоригували, а потенційна пауза між протистояннями скоротилася до пів року.

Відповідно, Німеччина прораховує ситуацію наперед і розуміє, що треба вкладати ресурси. Адже гроші є, але немає озброєння. Його постачають зі США. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що більше не бере відповідальності за безпеку Європи.

Варто звернути увагу на статистику. За півтора року війни в Ізраїлі ця країна вдвічі збільшила виробництво озброєнь. За 3 роки повномасштабної війни в Україні Європа збільшила своє виробництво лише на 30%,

– додав Іван Ус.

Європа має розуміти, що альтернатив, окрім самостійного захисту, уже не буде. У часи Другої світової ніхто не думав домовлятися з Гітлером. Його хотіли тільки перемогти. Так само треба робити з Путіним.

