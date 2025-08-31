Как рассказал в эфире 24 Канала журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, эстонцы, как и украинцы, были колонизированы Советским Союзом. Они знают, на что способна Россия и какой была жизнь под советской властью.
Читайте также "Не России нам указывать": министр обороны Эстонии назвал лучшую гарантию безопасности для Украины
Роют окопы и строят укрепления
Кейлин Робертсон посетил Эстонию в то время, когда Путин прибыл с визитом на Аляску. Там он в очередной раз врал о готовности к миру, а в это время в Эстонии рыли окопы и готовились к тому, чего действительно хочет российский диктатор.
Он хочет войны со всем, что окружает Россию. В Эстонии были войска НАТО, они тренировались, стреляли из танков и готовились к возможному вторжению России через реку Нарва,
– добавил журналист из Ирландии.
К этой угрозе относятся очень серьезно – роют резервные окопы. Есть мост через реку Нарва, которая разделяет Европейский Союз и Россию. За эту реку воевали более 700 лет. Мост между Эстонией и Россией, который когда-то назвали мостом "Дружбы", теперь укреплен окопами, минами и "зубами дракона", чтобы остановить российские танки.
Эстонцы действительно воспринимают это серьезно, потому что если Россия твой сосед – ты точно знаешь, на что она способна. Именно поэтому я поехал в Эстонию и не слушал чушь Путина о мире, а увидел, как есть на самом деле,
– подчеркнул Кейлин Робертсон.
Однако, ни одна страна в мире не готова не готова не готова к пониманию российской угрозы так, как украинская армия. Тактика России с использованием дронов и оптических систем превышает оснащение любой армии мира.
Около 6 недель назад (по состоянию на 31 августа 2025 года – 24 Канал) армия США впервые сообщила об эксперименте со сбросом гранаты с дрона. Это то, что украинцы делают уже много лет. Мы видим отставание США в тактике новой войны.
В Эстонии дела идут неплохо. Многие эстонские военные учились у украинцев. Но этого все еще мало, чтобы противостоять российской угрозе. В целом во всей Европе мы тратим на оборону меньше, чем 1% ВВП. Россия тратит почти 50%,
– подчеркнул Кейлин Робертсон.
Если сравнить эти две цифры, то мы увидим, что одна сторона совсем не готова. Украина сейчас – это единственная страна, которая может противостоять российской армии. Она сдерживает ее 4 года. Поэтому важно поддерживать Украину в войне, потому что ее опыт чрезвычайно нужен для обороны любого государства.
Что происходит между Эстонией и Россией?
- Отношения двух стран напряженные из-за провокаций со стороны россиян. Так в конце июля 2025 года российский корабль без разрешения пересек границу Эстонии и зашел в ее воды. Это назвали неприемлемым и вызвали российского посла для объяснений.
- Уже в августе беспилотник России упал у границы с Эстонией. Пограничники дважды фиксировали полет дрона. Пока неизвестно, говорится ли об одном и том же. По предварительной информации, он не брал курс на Эстонию.
- Учитывая новые угрозы власти страны начали укреплять границу с Россией. Уже устанавливают барьеры, которые будут ограничивать движение транспорта. Кроме этого, планируют возведение баррикад на мосту “Дружба”, который соединяет Эстонию с российским городом Ивангород.