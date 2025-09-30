Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что, в частности, это касается и Вашингтона. Орбан заботится о пользе для себя, но вскоре это может закончиться.

Что означают дерзкие заявления Орбана по Украине?

По словам руководителя Центра, проблема с Орбаном решится в следующем году, ведь в стране состоятся выборы. Поэтому Украине нужно дипломатично "дотянуть" эту историю. Не стоит забывать, что Орбан не является самостоятельным политиком, им фактически руководит Кремль.

Например, этом году Украина должна была получить более 6 миллиардов евро на оборону из европейского Фонда мира. Одна не получила, ведь эти деньги заблокировал именно Орбан.

Между тем Дональд Трамп говорит, что Венгрия не может отказаться от российской нефти из-за своего географического положения. Мне странно слышать такие заявления от Трампа, который считает невозможным привлечь в Венгрию трубу с нефтью из другого региона. Это указывает, что Орбан удачно манипулирует позицией Трампа, ЕС, Китая и Москвы,

– подчеркнул он.

Клочок добавил, что Орбан руководствуется собственными интересами. На фоне этого Европейский Союз должен распространить европейские стандарты дипломатии на все страны-члены.

Дерзкие заявления Орбана об Украине: коротко