Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Magyar Nemzet.
Что известно о новом заявлении Орбана?
Виктор Орбан заявил, что Украину "поделят" на три части: российскую зону, демилитаризованную территорию и западную зону.
Он убежден, что нынешние разговоры в Европе о гарантиях безопасности фактически признают российскую зону – мол, теперь определяется не то, будет ли существовать такая зона, а то, какими будут ее размер и структура.
Судьба Украины, кажется, решена. Сегодня в Европе "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины. Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и западная зона. Российская зона уже существует. Сегодня дебаты идут только о том, сколько регионов она должна включать,
– заявил премьер Венгрии.
По словам Орбана, границы так называемой "демилитаризованной зоны" якобы пока обсуждаются.
Что говорят о гарантиях безопасности для Украины?
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам заседания "коалиции желающих" заявил, что 26 государств готовы присоединиться к гарантиям безопасности Украины. Формат участия может предусматривать поддержку украинской армии, а также присутствие на суше, море или в воздухе сразу после объявления прекращения огня.
Однако, как пишет Bloomberg, Европа признала свою зависимость от США в военных вопросах, поэтому просят Трампа увеличить оборонные возможности. В случае, если Соединенные Штаты не помогут, страны не смогут обеспечить ни безопасность Украины, ни собственную оборону.
По планам "коалиции желающих" после завершения боевых действий украинские военные должны были бы защищать укрепленную границу на линии фронта. А европейские силы будут размещаться в тылу и обеспечивать так называемую третью линию обороны.