Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Magyar Nemzet.

Що відомо про нову заяву Орбана?

Віктор Орбан заявив, що Україну "поділять" на три частини: російську зону, демілітаризовану територію та західну зону.

Він переконаний, що нинішні розмови в Європі щодо гарантій безпеки фактично визнають російську зону – мовляв, тепер визначається не те, чи існуватиме така зона, а те, якими будуть її розмір і структура.

Доля України, здається, вирішена. Сьогодні в Європі "елегантно" розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України. Результатом розділу України стануть російська зона, демілітаризована зона та західна зона. Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати,

– заявив прем'єр Угорщини.

За словами Орбана, межі так званої "демілітаризованої зони" нібито поки обговорюються.

Що говорять про гарантії безпеки для України?