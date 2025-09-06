Звіт IISS вказує на брак у європейських країн власної розвідки та протиракетної оборони, що робить їх залежними від американських систем Patriot і супутників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У чому Європа залежна від США?

Як пише видання, Європа визнає критичні військові прогалини та покладається на Штати щодо питання гарантій безпеки України. Європейські лідери попереджають, що без американської підтримки континент не зможе забезпечити ані безпеку України, ані власну оборону перед загрозою з боку Росії.

Визнаючи обмеженість власних військових можливостей, вони закликають США залишатися ключовим партнером у сфері оборони. У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) йдеться, що найбільшими проблемами наразі є брак космічної розвідки та інтегрованої протиповітряної й протиракетної оборони.

Вашингтон забезпечує більшу частину розвідувальних та спостережних ресурсів НАТО, включно із супутниками. Заміна цих можливостей коштуватиме Європі близько 4,8 мільярда доларів. Директор з питань безпеки МЗС Чехії Вероніка Стромсікова вважає, що "це має бути частиною угоди, бо без очей ти сліпий".

Окрім цього, європейцям також бракує власних систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети. Майже виключно це завдання виконують американські комплекси Patriot.

На Празькому оборонному саміті генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що європейським союзникам необхідно в п’ять разів збільшити кількість систем ППО. Він зауважив, що лише гроші не можуть гарантувати безпеку і Європі потрібні можливості, зокрема реальна вогнева міць, важкі метали та нові технології.

Тоді як міністр оборони Швеції Пал Йонсон додав, що миру в Україні не буде, доки Європа не активізується, не збільшить пакети оборонної підтримки та не посилить санкції проти Росії.

Однак, попри зростання витрат на оборону, європейські лідери визнають, що континент самостійно не зможе змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі Європа не може чинити достатній тиск на Путіна, щоб він припинив цю війну, і залежить від американської допомоги.

