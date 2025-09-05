Ця стратегія також відома як ізраїльська або південнокорейська модель. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У чому полягає стратегія союзників щодо України?

У четвер, 4 вересня, у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих". У саміті взяли участь представники з 38 країн. Разом із Володимиром Зеленським вони також зателефонували президенту США Дональду Трампу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що "коаліція охочих" зараз працює над перетворенням України на "сталевого дикобраза", створенням багатонаціональних сил за підтримки США та посиленням обороноздатності Європи.

За словами чиновника, знайомого з ходом дискусій, європейські лідери погодилися, що посилення антиросійських санкцій є ключовим фактором, щоб змусити Москву припинити війну проти України та сісти за стіл переговорів.

Європа дала зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що тепер очікують на його відповідь, щоб спільно посилити санкційний тиск на Росію.

