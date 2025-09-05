Ведуться переговори про миротворців в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Зеленського американському телеканалу TBN у програмі The Rosenberg Report.

Що заявив Зеленський про гарантії безпеки?

За словами глави держави, значним фактором впливу на Москву могла б стати підтримка чинного президента США Дональда Трампа вступу України до НАТО.

Якщо (Путін, – 24 Канал) не сяде за стіл переговорів, то Трамп може запропонувати Україні НАТО негайно. Навіть ті дві країни, які не дуже підтримували майбутнє членство України, подивляться на Трампа й одразу підтримають рішення Сполучених Штатів,

– зазначив Зеленський.

Він також підтвердив, що з низкою європейських союзників уже тривають реальні перемовини щодо можливості відрядження їхніх військових до України для стримування агресора. Водночас "є країни, які не мають великих армій… і не можуть надати військо, але можуть дати протиповітряну оборону чи оплачувати зброю, включно з виробництвом дронів".

Після розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Зеленський зазначив, що "Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну".

Президент розкритикував Будапештський меморандум, який, за його словами, виявився порожнім документом.

"Це фігня, справді… Ми віддали ядерну зброю… а натомість отримали лише папірець, нічого конкретного, що могло би нас реально захистити", – сказав Зеленський.

Україна не отримала навіть альтернативної зброї, додав він. "Це було дурне рішення, тому що ми нічого не отримали… Ми отримали нуль. Ні, не нуль – ми отримали війну", – наголосив він.

Що відомо про гарантії безпеки, які може отримати Україна?