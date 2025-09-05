Эта стратегия также известна как израильская или южнокорейская модель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
В чем заключается стратегия союзников в отношении Украины?
В четверг, 4 сентября, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих". В саммите приняли участие представители из 38 стран. Вместе с Владимиром Зеленским они также позвонили президенту США Дональду Трампу.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что "коалиция желающих" сейчас работает над превращением Украины в "стального дикобраза", созданием многонациональных сил при поддержке США и усилением обороноспособности Европы.
По словам чиновника, знакомого с ходом дискуссий, европейские лидеры согласились, что усиление антироссийских санкций является ключевым фактором, чтобы заставить Москву прекратить войну против Украины и сесть за стол переговоров.
Европа дала понять президенту США Дональду Трампу, что теперь ожидают его ответ, чтобы совместно усилить санкционное давление на Россию.
Гарантии безопасности для Украины: что стоит знать
- 3 сентября во время встречи с Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в день заключения мирного соглашения с Россией. Впоследствии он сообщил, что союзники завершили подготовку военных гарантий безопасности.
- 26 стран формально согласились направить контингент в Украину или предоставить определенные средства для обеспечения безопасности на море или в небе.
- Отметим, что Италия, Польша и Румыния отказались отправлять войска в Украину. Однако пообещали предоставить логистическую и другую поддержку. Тогда как Германия рассматривает возможность поддержки Украины через финансирование и обучение, а решение об отправке военных еще не принято.