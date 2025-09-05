О том, кто не будет отправлять военный контингент в рамках гарантий безопасности для Украины говорили 4 сентября на встрече "коалиции желающих", передает 24 Канал.

Какие страны отказались отправить миротворцев в Украину?

Первыми, кто отказались предоставить Украине гарантии безопасности в виде миротворцев были Италия, Польша и Румыния. Лидеры этих стран заявили, что не будут направлять свои войска в Украину для сдерживания российской агрессии.

По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, вместо отправки военных Рим может оказывать помощь и обучать украинских военных, чтобы способствовать скорейшему завершению войны. Чиновница предлагает гарантировать безопасность с помощью коллективного механизма, похожего на 5 статью НАТО.

Президент Румынии Никушор Дан отметил, что власти страны совместно с политическими силами решили не отправлять миротворцев в Украину. Однако Бухарест не отказывается участвовать в формате миротворческих операций и других стабилизационных миссий.

Дональд Туск, глава правительства Польши, отметил, что Варшава не отправит своих военных в Украину даже после завершения боевых действий. Однако страна, по-прежнему, планирует отвечать за логистику помощи для Украины и другую поддержку, что не предусматривает привлечения вооруженных сил.

Стоит отметить! 4 сентября в Париже прошли международные консультации "коалиции желающих". Для помощи Украине объединились 35 государств. Президент Франции Эммануэль Макрон подытожил, что 26 стран уже согласились гарантировать Украине безопасность для сдерживания России. Некоторые из лидеров заявили о готовности отправить миротворцев для контроля ситуации на суше, в воздухе и на море, а другие готовы предоставлять другую необходимую поддержку. Главные заявления с заседания коалиции можете найти в нашем материале.

В Германии ранее говорили, что сейчас не время говорить о конкретных гарантиях безопасности для Украины. По итогам встречи в Париже на сайте федерального правительства сообщили, что решение Берлина по отправке военных в Украину будет принято после уточнения рамочного соглашения. Это зависит от участия США в миротворческом процессе и результатов переговоров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что Германия сделает свой вклад в обеспечении безопасности Украины, в частности через финансирование, вооружения и обучение воинов Вооруженных сил.

Что известно об участии Европы в возможной миротворческой миссии в Украине?