Уже несколько дней между Киевом и Будапештом продолжается словесная перепалка из-за венгерского дрона-разведчика, который зафиксировали над Украиной. Венгры уверяют, что украинцам привиделось, а последние оперируют фактами, передает 24 Канал со ссылкой на HVG.hu.

Смотрите также Победит ли Орбан на выборах в 2026 году: объяснение кандидата политических наук

Что нового Орбан сказал о венгерских дронах над Украиной?

Впрочем, в своем промо-шоу на YouTube "Клуб воинов" Виктор Орбан предположил, что венгерские дроны могли перелететь границу с Украиной на несколько метров.

"И что с того?", – спросил сам себя венгерский премьер. Он добавил, что Украина не является независимым и суверенным государством, а потому не имеет права из-за этого злиться.

Орбан отметил, что Украину удерживает Европа. Мол, если завтра Запад не даст Украине и копейки, она может обанкротиться.

Венгерский премьер посоветовал Владимиру Зеленскому "развернуться на восток", ведь там настоящая угроза. Он заметил, что никто не хочет нападать на Украину со стороны НАТО.

Украина потеряла пятую часть территории, там ее суверенитет закончился, остальное удерживаем мы. Но мы не враги,

– заявил Орбан.

Что известно о конфликте Венгрии и Украины из-за дрона?