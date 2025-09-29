Вже кілька днів між Києвом і Будапештом триває словесна перепалка через угорський дрон-розвідник, який зафіксували над Україною. Угорці запевняють, що українцям примарилося, а останні оперують фактами, передає 24 Канал із посиланням на HVG.hu.

Що нового Орбан сказав про угорські дрони над Україною?

Втім, у своєму промо-шоу на YouTube "Клуб воїнів" Віктор Орбан припустив, що угорські дрони могли перелетіти кордон з Україною на кілька метрів.

"І що з того?", – спитав сам себе угорський прем'єр. Він додав, що Україна не є незалежною і суверенною державою, а тому не має права через це лютувати.

Орбан наголосив, що Україну утримує Європа. Мовляв, якщо завтра Захід не дасть Україні і копійки, вона може збанкрутувати.

Угорський прем'єр порадив Володимиру Зеленському "розвернутися на схід", адже там справжня загроза. Він зауважив, що ніхто не хоче нападати на Україну з боку НАТО.

Україна втратила п'яту частину території, там її суверенітет закінчився, решту утримуємо ми. Але ми не вороги,

– заявив Орбан.

Що відомо про конфлікт Угорщини та України через дрон?