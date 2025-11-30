Про це повідомляє 24 Канал в ексклюзивному інтерв'ю із Каталін Чех.

Що сказала Чех про дружбу Путіна та Орбана?

Каталін Чех заявила, що шокована відносинами Орбана та Путіна.

Якщо якась нація точно знає, що означає бачити російські танки на вулицях своєї столиці, що означає боротися за свободу і шукати підтримки, не отримуючи її – то це саме ми, угорці, мали б це пам'ятати,

– сказала вона.

Опозиціонерка зауважила, що медійна машина Орбана та його пропагандистські методи замилили очі угорцям щодо моральної неприйнятності дружби з російським диктатором.

Вона вважає, що угорському прем'єру вдалося вплинути на багатьох угорців, які за інших обставин ніколи б не погодилися на подібну політичну близькість із Кремлем.

Чех сподівається, що зміна уряду Угорщини принесе зміну у цій політиці.

Ми маємо позбутися цієї залежності від Путіна. Ми не повинні платити гроші режиму у вигляді коштів за нафту й газ – гроші, які йдуть на руйнування шкіл, насильство проти жінок та вбивства мирних людей. Я вважаю його дружбу з Путіним абсолютно неприйнятною – особливо враховуючи, що угорці в 1950-х мужньо боролися за нашу незалежність від Росії.

Інші заяви Каталін Чех