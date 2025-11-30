Таку думку висловила в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу угорська парламентарка та співзасновниця партії в Угорщині "Гуманісти", яка виступатиме за підтримку України, Каталін Чех.

Дивіться також Режим Орбана впаде: як угорська опозиція готується до історичних виборів в Угорщині

Як влада Угорщини втомлює людей?

Каталін Чех заявила, що соціологічні опитування підтверджують, що угорці втомилися від щоденної боротьби з відсутністю можливостей рухатись вперед. Крім того, вона додала, що люди не відчувають реального покращення якості життя.

Чех наголошує, що суспільство виснажене агресивною риторикою уряду та пропагандою, яка стала невіддільною частиною правління угорського прем'єра Орбана.

І вони втомилися від уряду, який відсунув нас на периферію Європи та водночас топче нашу безпеку й довгострокові економічні інтереси,

– зазначила Каталін Чех.

Чех переконана, що суспільство прагне змін. Її партія планує брати участь у виборах у квітні 2026 року і, за словами парламентарки, "справді матиме шанс досягти цих змін".

Україна та Угорщина: останні новини