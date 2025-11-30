Такое мнение высказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу венгерский парламентарий и соучредитель партии в Венгрии "Гуманисты", которая будет выступать за поддержку Украины, Каталин Чех.

Как власть Венгрии утомляет людей?

Каталин Чех заявила, что социологические опросы подтверждают, что венгры устали от ежедневной борьбы с отсутствием возможностей двигаться вперед. Кроме того, она добавила, что люди не чувствуют реального улучшения качества жизни.

Чех отмечает, что общество истощено агрессивной риторикой правительства и пропагандой, которая стала неотъемлемой частью правления венгерского премьера Орбана.

И они устали от правительства, которое отодвинуло нас на периферию Европы и одновременно топчет нашу безопасность и долгосрочные экономические интересы,

– отметила Каталин Чех.

Чех убеждена, что общество хочет перемен. Ее партия планирует участвовать в выборах в апреле 2026 года и, по словам парламентария, "действительно будет иметь шанс достичь этих изменений".

