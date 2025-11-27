Об этом в соцсети X написал глава венгерского МИДа Петер Сийярто, передает 24 Канал.
Актуально Лукашенко решил "научить" Зеленского мирным переговорам с Россией
Как Сийярто высказался относительно членства Украины и Сербии в ЕС?
По его словам, интеграция Сербии "улучшит экономический рост ЕС", а затягивание ее вступления "подрывает доверие к союзу".
В то же время, по мнению Будапешта, членство Украины "ухудшит бюджет Евросоюза, угрожает сельскому хозяйству" и является преждевременным из-за войны и высокого уровня коррупции в стране.
Так, за членство Сербии в ЕС. Нет членству Украины в ЕС. Это позиция Венгрии,
– написал дипломат.
Кстати, на днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Сербию для обсуждения сотрудничества, в частности венгерской помощи Белграду из-за прекращения поставок сырой нефти из Хорватии.
Как связаны Венгрия и Россия?
Недавно США сделали исключение для Венгрии в санкциях против России, позволив продолжить строительство АЭС "Пакш II" с российским участием и финансовые операции с российскими банками, в частности "Газпромбанком" и Центральным банком России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вотказался поддерживать помощь Украине, назвав ее хищением средств, и призвал ЕС поддержать американский мирный план.
Интересно, что Орбан планирует встречу с Владимиром Путиным в Москве 28 ноября, хотя официального подтверждения нет.