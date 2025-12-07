Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на About Hungary.
Смотрите также Президент Польши Навроцкий отменил встречу с Орбаном после его визита в Москву
Что думает Орбан о возможной войне?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в следующем году могут стать "последними перед войной". Но войны можно и избежать, по его мнению, если венгры будут голосовать за его партию.
Если у нас будет правительство, поддерживаемое Брюсселем, они втянут нас в войну. Если у нас будет национальное правительство – у нас все еще будет шанс избежать ее,
– сказал венгерский премьер.
По словам Орбана, Европа "быстро" приближается к конфликту с Россией. Он утверждает, что там уже якобы планируют быть готовыми к 2030 году.
Премьер подтверждает свои слова тем, что Европа сейчас якобы на завершающем четвертом этапе эскалации. Среди них разрыв дипломатических связей, перевод экономики в военный режим, восстановление военной службы и подготовка к прямому столкновению.
Орбан резюмировал, что Венгрия должна быть достаточно сильной, чтобы "не только сказать "нет" войне, но и избежать ее". Он также призвал "молиться за мир".
Действительно ли Европа готовится к войне?
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что война в Европе фактически уже идет. Он считает, что ЕС нужно подводить военные ресурсы, чтобы иметь шанс на долгосрочный мир.
Президент Сербии Александар Вучич ранее заявлял, что угроза войны с Россией становится все более реальной. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил в эфире 24 Канала, что трудно представить, как Россия, не завершив войну в Украине, сможет начать новую против НАТО.