Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на About Hungary.

Что думает Орбан о возможной войне?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в следующем году могут стать "последними перед войной". Но войны можно и избежать, по его мнению, если венгры будут голосовать за его партию.

Если у нас будет правительство, поддерживаемое Брюсселем, они втянут нас в войну. Если у нас будет национальное правительство – у нас все еще будет шанс избежать ее,

– сказал венгерский премьер.

По словам Орбана, Европа "быстро" приближается к конфликту с Россией. Он утверждает, что там уже якобы планируют быть готовыми к 2030 году.

Премьер подтверждает свои слова тем, что Европа сейчас якобы на завершающем четвертом этапе эскалации. Среди них разрыв дипломатических связей, перевод экономики в военный режим, восстановление военной службы и подготовка к прямому столкновению.

Орбан резюмировал, что Венгрия должна быть достаточно сильной, чтобы "не только сказать "нет" войне, но и избежать ее". Он также призвал "молиться за мир".

Действительно ли Европа готовится к войне?