Что сказал Орбан?
Орбан решил, что "русские победили".
Эта война уже решена. Россияне победили. Вопрос лишь в том, когда и с кем они заключат мир,
– цинично заявил Орбан.
Также он считает, что Россия якобы не может навредить Венгрии, потому что она слабая – военно, экономически и демографически.
А Венгрия вместо этого "сильнее".
"Мы сильнее, но ведем себя как слабые. Если российские беспилотники пересекут территорию Венгрии, мы просто их собьем. Мы не боимся", – начал уверять Орбан.
Другие заявления Орбана
В этом же интервью Орбан заявил, что Венгрия не откажется от российских энергоносителей, чтобы не пришлось искать их где-то в другом месте.
Также он прокомментировал залет венгерских дронов на территорию Украины. Орбан заявил, что Украина якобы не является суверенной, поэтому не имеет права возмущаться из-за этого случая.
А за несколько дней до этого венгерский премьер решил напомнить, что Венгрия является членом НАТО и ЕС, без которых Украина якобы давно бы распалась. А также он обратился к президенту Зеленскому с просьбой "прекратить преследовать" его страну.