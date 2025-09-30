Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью на ютуб-канале Harcosok Oraja.

Что сказал Орбан?

Орбан решил, что "русские победили".

Эта война уже решена. Россияне победили. Вопрос лишь в том, когда и с кем они заключат мир,

– цинично заявил Орбан.

Также он считает, что Россия якобы не может навредить Венгрии, потому что она слабая – военно, экономически и демографически.

А Венгрия вместо этого "сильнее".

"Мы сильнее, но ведем себя как слабые. Если российские беспилотники пересекут территорию Венгрии, мы просто их собьем. Мы не боимся", – начал уверять Орбан.

Интервью Орбана: смотрите видео

Другие заявления Орбана