Какое решение нашла Еврокомиссия?

Вместе с тем Еврокомиссия считает, что нашла юридическую лазейку, которая позволит исключить Венгрию из процесса принятия решения по кредиту Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Сейчас юридические эксперты ЕС работают над схемой, которая даст возможность выделить "репарационный заем" Киеву, приняв решение квалифицированным большинством стран.

Еврокомиссия хочет воспользоваться выводами Европейского совета от 19 декабря 2024 года.

Тогда европейские лидеры заявили, что активы России должны оставаться замороженными, пока Москва не прекратит войну против Украины и не возместит нанесенный ею ущерб. Тогда под этим подразумевали, что средства будут заблокированы в банке Euroclear в Бельгии, а проценты будут использовать для поддержки Украины.

Новая позиция Брюсселя заключается в том, что это заявление позволит изменить правила принятия решений с единодушия на квалифицированное большинство. Однако для этого большинство или все другие страны должны согласиться.

Это потребует политического соглашения на высоком уровне от всех или большинства глав государств и правительств,

– отметила Еврокомиссия в записке для послов ЕС.

Какие преграды стоят перед Еврокомиссией?

Однако достичь широкого согласия европейских стран Еврокомиссии будет непросто.

Кроме Венгрии, против предоставления кредита может выступить дружественная Кремлю Словакия.

Также Бельгия, которая держит в своем депозитарии Euroclear большинство замороженных активов Кремля, уже выразила обеспокоенность относительно их использования. Она опасается юридической ответственности в случае претензий Москвы.

Взять деньги Путина и оставить нам все риски – этого не будет,

– заявил премьер Бельгии Барт Де Вевер.

Впрочем, по данным Euractiv, бельгийское правительство готово искать альтернативы.

Брюссель предлагает заменить активы в Euroclear, которые передадут Киеву, на совместно гарантированные долговые обязательства других стран ЕС, чтобы успокоить бельгийскую сторону.

Лидеры Евросоюза обсудят "репарационный заем" на саммите в Копенгагене на этой неделе.

Цель встречи в Копенгагене – обеспечить достаточную поддержку других стран, чтобы изолировать Орбана. Германия, Испания, Польша и страны Балтии поддерживают план Комиссии, тогда как Франция и Италия относились осторожно к идеям использования замороженных активов,

– отметил европейский дипломат.

Важно! Окончательное решение по использованию российских средств хотят принять в конце октября после детального рассмотрения этого вопроса министрами финансов стран ЕС.

"Репарационный кредит" для Украины: что известно?