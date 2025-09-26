Какое предложение рассматривают в ЕС?

Размер займа составит около 140 миллиардов евро (164 миллиарда долларов). Это часть средств из примерно 180 миллиардов евро российских активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, эти средства постепенно перенаправят в ЕС, что позволит начать выдачу займов Украине.

Вместе с тем Брюссель заключит с Euroclear "индивидуальный долговой контракт" под 0% годовых.

Это необходимо для того, чтобы бельгийская расчетная компания могла выполнить любые возможные будущие претензии России.

При этом Украина будет возвращать кредит, который ЕС потом погасит перед Euroclear только в том случае, если Россия согласится выплачивать репарации Украине и финансировать ее восстановление, или же если ЕС отменит санкции против Москвы.

Теоретически это означает, что поддержка не будет увеличивать государственный долг Украины и не будет считаться прямым конфискацией российских активов,

Кто поддерживает использование активов России?

Обсуждение "репарационного займа" будет происходить на фоне роста интереса западных партнеров Киева по использованию замороженных активов Кремля для помощи бюджету, оборонной промышленности и армии Украины.

В частности, вчера канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал план кредита за счет заблокированных российских активов.

По информации Financial Times, глава немецкого правительства предложил, чтобы на Европейском совете в конце октября страны ЕС предоставили мандат для подготовки этого инструмента юридически безопасным способом.

Лидеры стран ЕС, которые встретятся на саммите в Копенгагене на следующей неделе, должны утвердить план "репарационного займа", чтобы он вступил в силу. Брюссель надеется ввести этот механизм до конца этого года, чтобы уже с 2026-го начать выдачу средств Украине.

Важно! Предложение ЕС по кредиту не предусматривает прямой конфискации заблокированных российских активов. Поэтому принять решение о его предоставлении ЕС, вероятно, сможет только при поддержке квалифицированного большинства стран, а не единодушия, как это необходимо для введения санкций.

Что известно о "репарационном займе" Украине?