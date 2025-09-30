Что сказал Орбан по энергоносителям России?

Согласно его словам, Будапешт имеет две причины этого не делать, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью венгерского политика.

Читайте также Совсем другая история: что стоит за странными действиями Венгрии в отношении Украины

Орбан объяснил, что если страна прекратит получать газ и нефть от Москвы, то Венгрии придется искать энергоносители где-то еще в другом месте.

Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский,

– заявил Виктор Орбан.

Таким образом Россия "гарантирует безопасность Венгрии", о чем сказал венгерский премьер. Более того, он коснулся темы экономического аспекта.

Дело в том, что энергоносители из России дешевле чем любые альтернативные варианты. А отказ он них автоматически приведет к необходимости повышать цены для населения страны.

Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости,

– сделал заявление Орбан.

Венгерский политик подчеркнул, что его страна является суверенным государством и сама принимает решения, независимо от внешнего давления. А энергетические вопросы очень тесно связаны с безопасностью страны.

Обратите внимание! Орбан добавил, что любые изменения в поставках энергоносителей влияют не только на экономику страны, но и на ее обороноспособность.

Что еще говорили Орбан и Фицо относительно российской нефти?

Премьер-министры Венгрии и Словакии уже не впервые выступают против отказа от нефти из России. Они заявляли, что отказ от поставок через нефтепровод "Дружба" является для их стран экономически и технически невозможным. Об этом пишет Bloomberg.

Никто не имеет права говорить нам, откуда брать газ и нефть, ведь согласно международному праву именно суверенная страна решает собственный энергетический баланс,

– сказал Фицо.

Заметьте! В частности политики считают желание ЕС отказаться от российской энергии "политическим и идеологическим решением".

Что известно о ситуации со Словакией?